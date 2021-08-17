Трудовая миграция будет нести в будущем угрозу для экономического развития Украины – эксперт

"Пока – я подчеркиваю, пока что – трудовая миграция украинцев из Украины не несет большой угрозы для нашего экономического развития. Но рано или поздно люди начнут для себя выбирать возможности будущего проживания, и будут выбирать страну, в которой они захотят остаться. И вот тут появится вопрос: захочет ли трудовой мигрант остаться в Украине. И вот это уже будет нести в будущем угрозу для нашего экономического развития", – прогнозирует он.

Контекст:

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек. Часть украинских "заробитчан" потеряли работу из-за пандемии коронавируса и прекращения с Украиной авиасообщения.

Только в Польше сегодня работает около 1,5 млн украинцев, их количество за последние семь лет выросло в два-три раза, рассказал 20 июля посол Украины в Польше Андрей Дещица. Около 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, остальные – работают по трудовым договорам и налоги не платят.

По данным Евростата, минимальная зарплата в Польше в феврале составляла €614 (около 19,7 тыс. грн по курсу Нацбанка).

Президент Владимир Зеленский сказал в феврале прошлого года, что если украинцы будут иметь 70% от польской заработной платы, то они вернутся домой в Украину. "Я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за эти четыре года с хвостиком можем осуществить эту мечту", – отметил глава государства.