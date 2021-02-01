Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году вырос – Нацбанк

В июне – декабре 2020 года ежемесячный объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составлял более $1 млрд. Такие данные привел Национальный банк Украины.

В 2019 году мигранты перевели около $12 млрд Фото: depositphotos.com

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году составил $12,121 млрд, это на $200 млн больше, чем в 2019 году, когда мигранты перевели $11,921 млрд, такие данные приводит Нацбанк Украины.

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в январе 2020 года составил $952 млн, феврале – $ 976 млн, марте – $960 млн, апреле – $875 млн, мае – $952 млн, июне – $1,021 млрд, июле – $1,066 млрд, августе – $1,054, сентябре – $1,072 млрд, октябре – $1,046 млрд, ноябре – $1,018 млрд и декабре – $1,129 млрд.