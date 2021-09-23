"Медобслуживания ты можешь ждать месяцами, а страховку платишь ежемесячно". "Заробитчанин" рассказал о медицине в Польше

"На практике получается, что медобслуживания ты можешь ждать месяцами, якобы получить это медобслуживание бесплатно. Однако страховку ты платишь ежемесячно. По факту получается, что медобслуживание бесплатное, но, когда ты не получаешь его вовремя, ты вынужден за него платить", – объяснил он ситуацию с медицинским обслуживанием в Польше.
Управляющий партнер рекрутингового агентства Виталий Михайлов добавил, что на неофициально трудоустроенных работодатели за границей тотально экономят и при ненадлежащих условиях проживания, небольших расходах на питание и медицину риски заболеть у "заробитчан" значительно возрастают.
"Первое, на чем экономит работодатель, – это на налогах: если он не оформляет человека, то, соответственно, не платит налогов. А больше – условия труда: спецодежда, помещение. Если это склад, то он может быть неотапливаемым. Работать при температуре плюс три градуса – это некомфортно. Опять же, жилье, питание, медицинская страховка..." – перечислил эксперт.
В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек. Часть украинских "заробитчан" потеряли работу из-за пандемии коронавируса и прекращения с Украиной авиасообщения.
Только в Польше сегодня работает около 1,5 млн украинцев, их количество за последние семь лет выросло в два-три раза, рассказал 20 июля посол Украины в Польше Андрей Дещица. Около 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, остальные – работают по трудовым договорам и налоги не платят.
По данным Евростата, минимальная зарплата в Польше в феврале составляла €614 (около 19,7 тыс. грн по курсу Нацбанка).
Президент Владимир Зеленский сказал в феврале прошлого года, что если украинцы будут иметь 70% от польской заработной платы, то они вернутся домой в Украину. "Я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за эти четыре года с хвостиком можем осуществить эту мечту", – отметил глава государства.