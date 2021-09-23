"Медобслуживания ты можешь ждать месяцами, а страховку платишь ежемесячно". "Заробитчанин" рассказал о медицине в Польше

"На практике получается, что медобслуживания ты можешь ждать месяцами, якобы получить это медобслуживание бесплатно. Однако страховку ты платишь ежемесячно. По факту получается, что медобслуживание бесплатное, но, когда ты не получаешь его вовремя, ты вынужден за него платить", – объяснил он ситуацию с медицинским обслуживанием в Польше.

Управляющий партнер рекрутингового агентства Виталий Михайлов добавил, что на неофициально трудоустроенных работодатели за границей тотально экономят и при ненадлежащих условиях проживания, небольших расходах на питание и медицину риски заболеть у "заробитчан" значительно возрастают.

"Первое, на чем экономит работодатель, – это на налогах: если он не оформляет человека, то, соответственно, не платит налогов. А больше – условия труда: спецодежда, помещение. Если это склад, то он может быть неотапливаемым. Работать при температуре плюс три градуса – это некомфортно. Опять же, жилье, питание, медицинская страховка..." – перечислил эксперт.