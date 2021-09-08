Эксперт рассказала о рисках трудоустройства за границей

"Если вы работаете неофициально, то все беды и заботы берете на себя. И все, что угодно, – от банальной простуды до "ковида" – вы теперь решаете за свой счет, – рассказала она. – Каким бы добропорядочным посредником ни было агентство, возможна ситуация, когда они, например, нанимали людей на склады фирмы "А" и все было хорошо. Но они расширили пункт заказчиков, и у них появилась организация "Б". И теперь они нанимают в организацию "Б", которая не является добропорядочным работодателем, но об этом еще никому неизвестно. А бывают ситуации, когда агентство должно, как говорится, на ком-нибудь проверить, является ли новый работодатель добропорядочным и что с ним делать".

Контекст:

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек. Часть украинских "заробитчан" потеряли работу из-за пандемии коронавируса и прекращения с Украиной авиасообщения.

Только в Польше сегодня работает около 1,5 млн украинцев, их количество за последние семь лет выросло в два-три раза, рассказал 20 июля посол Украины в Польше Андрей Дещица. Около 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, остальные – работают по трудовым договорам и налоги не платят.

Президент Владимир Зеленский сказал в феврале прошлого года, что если украинцы будут иметь 70% от польской заработной платы, то они вернутся домой в Украину. "Я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была, как в Польше. Я хочу верить, что мы за эти четыре года с хвостиком можем осуществить эту мечту", – отметил глава государства.