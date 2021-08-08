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Более половины иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, – украинцы

Посол Украины сообщал, что в Польше работает около 1,5 млн украинцев
Посол Украины сообщал, что в Польше работает около 1,5 млн украинцев
Фото: EPA

Более половины документов, разрешающих иностранцам постоянное проживание в Польше, выдано украинцам. Об этом рассказал спикер Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, сообщает "Польське радіо".

По словам Дудзяка, польськие власти выдали 500 тыс. видов на жительство.

"Из 500 тыс. иностранцев, имеющих вид на жительство и документы, выданные гражданам стран Европейского союза, крупнейшие группы составляют граждане: Украины – 277 тыс. человек, Беларуси – 34 тыс., Германии – 20 тыс., России – 13 тыс., Вьетнама – 11 тыс., Индии – 10,5 тыс., Грузии – 9 тыс., Италии – 8,5 тыс., Китая – 6,5 тыс. и Великобритании – 6,5 тыс", – заявил спикер.

За первое полугодие этого года количество иностранцев с видом на жительство выросла почти на 42 тыс. человек, сообщил Дудзяк. Наибольший прирост иностранцев, поселившихся в Польше, касался граждан Украины (на 31,5 тыс. человек), Беларуси (на 4,4 тыс. человек), Грузии - (на 1 тыс. человек), Молдовы (на 900 человек) и Индии (на 700 человек).

"Безусловно, большинство иностранцев имеют разрешение на временное проживание, который может быть выдан максимум на три года. В настоящее время 63% людей имеют такие документы. Группа иностранцев, которые имеют право на постоянное проживание и долгосрочного проживания, составляет 20%. Примерно 14% – это граждане государств Европейского союза, которые зарегистрировали свое пребывание", – сказал он.

Контекст:

20 июля посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, что в Польше работает около 1,5 млн украинцев, их количество за последние семь лет выросло в два-три раза. По его словам, около 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, остальные – работают по трудовым договорам и налоги не платят.

В посольстве Украины в Польше в июле 2019 года рассказали, что количество украинских мигрантов в Польше выросло примерно в пять раз, гражданам Украины выдали 196 тыс. разрешений на жительство в стране.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Польша, украинцы, заробитчане
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