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Украина считает некорректными претензии Евросоюза по поводу двух загранпаспортов у украинцев – ГМС

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Практика получения второго загранпаспорта есть у многих государств, включая страны Евросоюза и страны, имеющие безвиз с ЕС. Но рекомендация Еврокомиссии относилась только к Украине
Практика получения второго загранпаспорта есть у многих государств, включая страны Евросоюза и страны, имеющие безвиз с ЕС. Но рекомендация Еврокомиссии относилась только к Украине
Фото: depositphotos.com

Украинская сторона считает необоснованной рекомендацию Евросоюза прекратить практику выдачи двух действующих паспортов для выезда за границу и аннулировать "дополнительные" паспорта. Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

Европейская комиссия 4 августа представила четвертый отчет о соблюдении другими странами условий безвизового режима с ЕС. В ЕС отметили, что украинская власть придерживается необходимых требований для продолжения безвиза, но выдвинули ряд рекомендаций – одна из них касается паспортов. 

По словам Соколюка, для Украины эта рекомендация стала неожиданностью, так как до сих пор Брюссель даже не намекал, что видит здесь проблему.

"Точнее, года три назад Словакия и Венгрия действительно поднимали эту тему – мол, как нам отличать украинцев, которые имеют два паспорта. Но мы дали четкое объяснение, которое ЕС удовлетворило. И я был очень удивлен увидеть то самое "обвинение" в отчете Еврокомиссии, хотя прежде не было попыток получить наши комментарии по этим претензиям", – рассказал Соколюк.

Инициатором требования стала Польша. "Польша сообщила, что украинская власть выдавала одновременно два или три биометрических паспорта некоторым своим гражданам, что на практике может привести к тому, что соответствующие граждане Украины будут находиться (на территории ЕС) более 90 дней в течение 180-дневного периода", – говорится в документе Еврокомиссии.

Однако в ГМС говорят, что у Евросоюза есть вся необходимая информация, чтобы отслеживать таких нарушителей.

"Для пограничника ЕС нет проблемы подсчитать 90-дневный период, если он располагает данными о въездах и выездах гражданина Украины по разным паспортам. Мы еще когда разрабатывали паспорта, предусмотрели это: в украинском паспорте есть номер записи в госреестре, закрепленный за человеком. И даже если человек изменит свое имя и фамилию, сделает новый паспорт и т.д. – этот номер останется неизменным", – пояснил Соколюк.

Контекст:

Практика получения второго загранпаспорта для рабочей необходимости или удобства при оформлении виз действовала в Украине и до введения биометрических загранпаспортов. "Европейская правда" отмечает, что возможность получать два загранпаспорта есть у граждан многих стран мира (включая Польшу), а также других государств, имеющих безвизовый режим с ЕС – в частности, Молдовы. Однако рекомендация Еврокомиссии об отмене этой практики касалась только Украины. 

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Кроме того, причиной для возможной отмены безвиза может стать откат в проведении реформ.

11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу

6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

Теги: загранпаспорт, Польша, Еврокомиссия, паспорт, Европейская комиссия, безвизовый режим, пограничники, Государственная миграционная служба, визы, документы, Максим Соколюк, Евросоюз, границы, ЕС
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