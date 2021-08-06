Украина считает некорректными претензии Евросоюза по поводу двух загранпаспортов у украинцев – ГМС

Практика получения второго загранпаспорта есть у многих государств, включая страны Евросоюза и страны, имеющие безвиз с ЕС. Но рекомендация Еврокомиссии относилась только к Украине Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия 4 августа представила четвертый отчет о соблюдении другими странами условий безвизового режима с ЕС. В ЕС отметили, что украинская власть придерживается необходимых требований для продолжения безвиза, но выдвинули ряд рекомендаций – одна из них касается паспортов.

По словам Соколюка, для Украины эта рекомендация стала неожиданностью, так как до сих пор Брюссель даже не намекал, что видит здесь проблему.

"Точнее, года три назад Словакия и Венгрия действительно поднимали эту тему – мол, как нам отличать украинцев, которые имеют два паспорта. Но мы дали четкое объяснение, которое ЕС удовлетворило. И я был очень удивлен увидеть то самое "обвинение" в отчете Еврокомиссии, хотя прежде не было попыток получить наши комментарии по этим претензиям", – рассказал Соколюк.

Инициатором требования стала Польша. "Польша сообщила, что украинская власть выдавала одновременно два или три биометрических паспорта некоторым своим гражданам, что на практике может привести к тому, что соответствующие граждане Украины будут находиться (на территории ЕС) более 90 дней в течение 180-дневного периода", – говорится в документе Еврокомиссии.

Однако в ГМС говорят, что у Евросоюза есть вся необходимая информация, чтобы отслеживать таких нарушителей.

"Для пограничника ЕС нет проблемы подсчитать 90-дневный период, если он располагает данными о въездах и выездах гражданина Украины по разным паспортам. Мы еще когда разрабатывали паспорта, предусмотрели это: в украинском паспорте есть номер записи в госреестре, закрепленный за человеком. И даже если человек изменит свое имя и фамилию, сделает новый паспорт и т.д. – этот номер останется неизменным", – пояснил Соколюк.