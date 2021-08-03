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Семерым украинцам, работавшим на подпольной табачной фабрике в Польше, грозит до 10 лет тюрьмы

Украинцев подозревают в незаконном изготовлении сигарет в Польше
Украинцев подозревают в незаконном изготовлении сигарет в Польше
Фото: depositphotos.com

В Польше правоохранители разоблачили крупную незаконную фабрику по производству сигарет и задержали 16 человек. Семеро из них – украинцы, сообщили в Надвисланском отделе пограничной службы Польши.

Помимо незаконного производства сигарет, членов группировки также подозревают в их распространении и контрабанде в страны Западной Европы, включая Германию и Великобританию.

Предварительно убытки Государственной казны Польши из-за неуплаты налогов оцениваются в примерно 17 млн злотых (более $4 млн).

Правоохранители в ходе спецоперации использовали вертолет, чтобы добраться на труднодоступную территорию, где располагался фабрично-складской комплекс: два больших производственных цеха со складами, заполненными картонными коробками с сигаретами и табаком.  

Со складов изъяли технику на сумму около 1,6 млн злотых, более 1,6 млн сигарет и более 13 тонн готового курительного табака. Стоимость товаров оценивается почти в 8 млн злотых (более $2 млн). По предварительным оценкам, изъятые устройства могли производить до миллиона сигарет в день.

Во время рейда задержали 16 человек – 10 граждан Польши и семь украинцев, всем предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе, незаконном производстве табачных изделий, а также в незаконной продаже товаров, обозначенных поддельными акцизными знаками. Одного из задержанных также обвинили в управлении этой группой.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: Польша, контрабанда, сигареты, украинцы
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