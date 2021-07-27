ДТП с украинцами в Польше. В больнице умер еще один пострадавший

Об этом "Укринформу" рассказал советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц.
Украинец умер в больнице, родственникам уже сообщили о смерти. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела в Украину.
В больнице остаются еще трое украинцев, пострадавших в ДТП. По словам дипломата, у них есть медицинская страховка, необходимая для длительного лечения.
Авария произошла в селе Выгода. Столкнулись легковой автомобиль Nissan Qashqai и микроавтобус Volkswagen с девятью пассажирами, семеро из которых – украинцы. Госпитализировали 10 человек, в том числе 36-летнюю жительницу Польши, управлявшую автомобилем Nissan.
По данным полиции, в организме водителя Nissan было повышенное содержание алкоголя, именно она, по предварительной информации, является виновником ДТП – неожиданно выехала на встречную полосу.
К вечеру 24 июля в больнице оставались четверо украинцев. Двоих к тому времени выписали, еще один пострадавший умер.