ДТП с украинцами в Польше. В больнице умер еще один пострадавший

Об этом "Укринформу" рассказал советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц.

Украинец умер в больнице, родственникам уже сообщили о смерти. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела в Украину.

В больнице остаются еще трое украинцев, пострадавших в ДТП. По словам дипломата, у них есть медицинская страховка, необходимая для длительного лечения.