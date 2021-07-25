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В Хорватии автобус вылетел на обочину и перевернулся: 10 человек погибли, 44 пострадали

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Водитель сказал полиции, что заснул за рулем
Водитель сказал полиции, что заснул за рулем
Фото: hr.n1info.com

На северо-востоке Хорватии 10 человек погибли и 44 получили травмы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает агентство AP.

Авария произошла ранним утром 25 июля на автомагистрали возле города Славонский Брод. Хорватская полиция заявила, что автобус с косовскими номерными знаками следовал по регулярному маршруту из Германии в столицу Косово Приштину, расположенную к югу от Сербии. Всего в автобусе было 67 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних.

Начальник местной полиции Франьо Галич охарактеризовал ДТП как "одну из самых ужасных аварий, которые я когда-либо видел".

Среди погибших – второй водитель автобуса и девять пассажиров. Раненых доставили в больницы в районе происшествия. По данным министра здравоохранения Хорватии Вили Бароша, 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, сообщило местное издание Index.

"Приношу глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня утром возле Славонского Брода, и желаю скорейшего выздоровления раненым. Хорватия думает о гражданах Косово", – заявил в Twitter глава МВД Давор Божинович.

Водителя автобуса, который был за рулем, задержали по подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжкими последствиями, пишет Index. Полиции водитель сказал, что заснул за рулем, сообщил журналистам заместитель муниципального прокурора Славко Праньич.

Теги: ДТП, авария, Хорватия, Косово, автобус, пострадавшие, погибшие, пассажиры, травмы
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