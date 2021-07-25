В Хорватии автобус вылетел на обочину и перевернулся: 10 человек погибли, 44 пострадали

Водитель сказал полиции, что заснул за рулем Фото: hr.n1info.com

Авария произошла ранним утром 25 июля на автомагистрали возле города Славонский Брод. Хорватская полиция заявила, что автобус с косовскими номерными знаками следовал по регулярному маршруту из Германии в столицу Косово Приштину, расположенную к югу от Сербии. Всего в автобусе было 67 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних.

Начальник местной полиции Франьо Галич охарактеризовал ДТП как "одну из самых ужасных аварий, которые я когда-либо видел".

A bus swerved off a highway and crashed in Croatia, killing 10 people and injuring dozens of others. https://t.co/bt2EVZaBVf — AP Europe (@AP_Europe) July 25, 2021

Среди погибших – второй водитель автобуса и девять пассажиров. Раненых доставили в больницы в районе происшествия. По данным министра здравоохранения Хорватии Вили Бароша, 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, сообщило местное издание Index.

"Приношу глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня утром возле Славонского Брода, и желаю скорейшего выздоровления раненым. Хорватия думает о гражданах Косово", – заявил в Twitter глава МВД Давор Божинович.

Izra * avam duboku su * ut obiteljima poginulih u teškoj prometnoj nesre * i koja se jutros dogodila kod Slavonskog Broda te brz oporavak ozlije * enih. Hrvatska je u mislima s gra * anima Kosova. — Davor Bo * inovi * (@DavorBozinovic) July 25, 2021

Водителя автобуса, который был за рулем, задержали по подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжкими последствиями, пишет Index. Полиции водитель сказал, что заснул за рулем, сообщил журналистам заместитель муниципального прокурора Славко Праньич.