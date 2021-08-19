33% украинцев хотели бы работать за границей – опрос

В то же время 65% граждан не хотят работать в других странах.

Еще 2% опрошенных затруднились с ответом.

"Больше всего желающих поехать на заработки среди молодых – это 54%, а меньше всего среди [представителей возрастной группы] 61+ (только 18%)", – говорится в сообщении.

Основными причинами для поездки работать за границу респонденты называли более высокую зарплату (71%) и лучшие условия жизни (57%). Еще по 20% выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди граждан Украины старше 16 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 20 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1%, по области – не более 4%.