"Спецпропусков не будет". Кличко рассказал, как в условиях эпидемии COVID-19 люди будут передвигаться по Киеву

"Закрывать транспорт мы не будем. Но передвижение по городу – исключительно при наличии вакцинации. Это ключевое условие. Каждого человека мы не сможем проверить, но будем делать рейды. И те люди, которые пренебрегают ключевыми правилами, будут оштрафованы", – сказал он.

По словам мэра, городские власти "должны заставлять людей соблюдать все правила".

"Спецпропусков не будет. Я надеюсь, что мы до этого не дойдем. Но рейды, проверяющие относительно соблюдения определенных правил, будут однозначно", – подчеркнул Кличко.

В августе первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Алексей Кулеба говорил, что в случае возможного локдауна в Киеве воспользоваться общественным транспортом смогут киевляне со спецпропусками, а транспортные карты без разрешений во время жесткого карантина действовать не будут.

9 октября стало известно, что представители КГГА заказали на случай локдауна более 600 тыс. спецпропусков для общественного транспорта.