В Киеве заказали более 600 тыс. спецпропусков на случай локдауна

"Наша главная задача – обеспечить проезд людей, без которых город перестанет функционировать", – рассказали в КГГА.
Всего в системе зарегистрировались 9187 компаний. Из них 8 090 подали заявки для своих работников. Только за сентябрь заказали 255 863 спецпропусков. За все время было заказано 612 705 спецпропусков.
В августе первый замглавы КГГА Алексей Кулеба говорил, что в случае возможного локдауна в Киеве воспользоваться общественным транспортом смогут киевляне со специальными пропусками, а транспортные карты без разрешений во время жесткого карантина действовать не будут.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 9 октября в Украине подтвердили почти 2,53 млн случаев COVID-19 (15 908 – за последние сутки), умерло более 58,3 тыс. человек. Число регионов Украины, которые соответствуют "оранжевому" уровню эпидемопасности, выросло до 15, сообщали в Минздраве.
В стране ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.