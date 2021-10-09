В Киеве заказали более 600 тыс. спецпропусков на случай локдауна

"Наша главная задача – обеспечить проезд людей, без которых город перестанет функционировать", – рассказали в КГГА.

Всего в системе зарегистрировались 9187 компаний. Из них 8 090 подали заявки для своих работников. Только за сентябрь заказали 255 863 спецпропусков. За все время было заказано 612 705 спецпропусков.

В августе первый замглавы КГГА Алексей Кулеба говорил, что в случае возможного локдауна в Киеве воспользоваться общественным транспортом смогут киевляне со специальными пропусками, а транспортные карты без разрешений во время жесткого карантина действовать не будут.