В случае локдауна проездные киевлян, у которых не будет спецпропусков, заблокируют – КГГА

Во время локдауна активными будут только те карточки, владельцам которых предоставлено разрешение, отметили в КГГА Фото: kyivcity.gov.ua

Он рассказал, что во время жесткого карантина в Киеве будут работать транспортные карточки старого и нового образцов – Kyiv Smart Card и Киев Цифровой, а также Карточка киевлянина. Но активными будут только те, "владельцам которых предоставлено разрешение", отметил Кулеба.

"При оформлении заявки [на сайте КГГА] на получение разрешений руководитель [предприятия] подает списки работников с указанием номеров их транспортных карт. В случае положительного решения руководитель получит соответствующее письмо, а транспортная карточка работника во время локдауна автоматически активируется, – пояснил первый замглавы КГГА. – Все остальные транспортные карты в период жестких ограничений действовать не будут".

По словам Кулебы, 10 августа в тестовом режиме заработала электронная система для получения спецпропусков в общественный транспорт Киева на случай локдауна. Заявки можно подавать как сейчас, так и во время жесткого карантина.

"В настоящее время тестируется электронная система для подачи заявок именно для руководителей предприятий и ФЛП, обеспечивающих жизнедеятельность города... Для предприятий различных форм собственности: как коммунальной, так и частной", – подчеркнул чиновник.

Кулеба добавил, что после тестирования системы "в планах есть разработка механизма для получения разовых разрешений для физлиц при критической необходимости".