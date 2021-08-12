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В случае локдауна проездные киевлян, у которых не будет спецпропусков, заблокируют – КГГА

Во время локдауна активными будут только те карточки, владельцам которых предоставлено разрешение, отметили в КГГА
Во время локдауна активными будут только те карточки, владельцам которых предоставлено разрешение, отметили в КГГА
Фото: kyivcity.gov.ua

В случае возможного локдауна в Киеве воспользоваться общественным транспортом смогут киевляне со специальными пропусками, транспортные карты без разрешений во время жесткого карантина действовать не будут. Об этом 12 августа в Facebook сообщил первый замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Алексей Кулеба.

Он рассказал, что во время жесткого карантина в Киеве будут работать транспортные карточки старого и нового образцов – Kyiv Smart Card и Киев Цифровой, а также Карточка киевлянина. Но активными будут только те, "владельцам которых предоставлено разрешение", отметил Кулеба.

"При оформлении заявки [на сайте КГГА] на получение разрешений руководитель [предприятия] подает списки работников с указанием номеров их транспортных карт. В случае положительного решения руководитель получит соответствующее письмо, а транспортная карточка работника во время локдауна автоматически активируется, – пояснил первый замглавы КГГА. – Все остальные транспортные карты в период жестких ограничений действовать не будут".

По словам Кулебы, 10 августа в тестовом режиме заработала электронная система для получения спецпропусков в общественный транспорт Киева на случай локдауна. Заявки можно подавать как сейчас, так и во время жесткого карантина.

"В настоящее время тестируется электронная система для подачи заявок именно для руководителей предприятий и ФЛП, обеспечивающих жизнедеятельность города... Для предприятий различных форм собственности: как коммунальной, так и частной", – подчеркнул чиновник.

Кулеба добавил, что после тестирования системы "в планах есть разработка механизма для получения разовых разрешений для физлиц при критической необходимости".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4165326983515142&id=100001136434563

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". 

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, отмечал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, Кабмин продлил его до 1 октября. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

По данным Минздрава на 12 августа, в Киеве и Киевской области не превышена динамика уровня госпитализации больных COVID-19 в 50%.

Теги: Киев, транспорт, Украина, КГГА, карантин, Карточка киевлянина, общественный транспорт, ограничения, проезд, Kyiv Smart Card, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, локдаун, Алексей Кулеба
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