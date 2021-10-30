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Бучанский райсовет решил изменить границы поселка Коцюбинское. В КГГА заявили о захвате территории Киева

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Киевоблсовет в сентябре расширил границы Коцюбинского за счет парка "Голосеевский"
Киевоблсовет в сентябре расширил границы Коцюбинского за счет парка "Голосеевский"
Фото: 44.ua

Киевские власти обратились в Кабинет Министров Украины, НАБУ и ГБР по поводу изменения границы столицы и захвата территории Киева Бучанским районным советом. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации 30 октября.

Бучанский райсовет 20 октября решил утвердить проект землеустройства по установлению изменения границ поселка Коцюбинское. При этом границы поселка расширились с 87 до 3 тыс. гектар за счет киевских лесов, утверждают в КГГА.

"Городские власти предупреждали правоохранительные органы, что бездействие Госгеокадастра по внесению границы города Киева повлечет негативные последствия для территориальной общины столицы. По поручению мэра Киева подан иск к Госгеокадастру и его территориальному органу о признании противоправным бездействия этого органа", – сообщили киевские чиновники.

В КГГА добавили, что в 2012 году Киевский горсовет уже отказывал в согласовании проекта по расширению границ Коцюбинского. Сейчас проект землеустройства по установлению изменения границ поселка не поступал на согласование в Киевский городской совет.

"Эти факты свидетельствуют о незаконном расширении территории поселка Коцюбинское, превышении властных полномочий и нанесении значительных убытков территориальной общине Киева", – подчеркнули в администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил подать заявления о совершении уголовного правонарушения в НАБУ и ГБР, а также обращение к правительству Украины о недопущении захвата земель столицы. Документы, подтверждающие границу Киева, предоставили правоохранительным органам, заявили в КГГА.

Контекст:

9 сентября Киевоблсовет утвердил схему планирования территории Киевской области, расширив границы поселка Коцюбинское за счет Национального природного парка "Голосеевский", который находится в границах Киева.

23 сентября на сессии Киевского городского совета депутаты поддержали обращение к Киевскому областному совету, Офису генпрокурора, НАБУ и другим правоохранительным органам о недопущении противоправного изъятия земель территориальной громады Киева и изменения границ Киева неправовым способом.

Теги: Виталий Кличко, Кабинет Министров, КГГА, Госгеокадастр, убытки, НАБУ, Коцюбинское, ГБР, границы
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