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Кличко обратился в Раду и Кабмин для присоединения поселка Коцюбинское к Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что в 2018 году на общественных слушаниях 61% жителей поселка Коцюбинское поддержали присоединение к Киеву.

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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховноъ Раде по поводу присоединения поселка Коцюбинское к Киеву
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховноъ Раде по поводу присоединения поселка Коцюбинское к Киеву
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству развития общин и территорий Украины и к председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрею Клочко с просьбой присоединить поселок Коцюбинское к Киеву. Копию писем Киевская городская государственная администрация 30 января предоставили "Громаді Приірпіння".

"Это важное решение, которое поддержали и община поселка, и Киевский городской совет, к сожалению, до сих пор не согласовано Верховной Радой Украины", — пишет мэр столицы.

Фото: kotsubynske.com.ua
Фото: kotsubynske.com.ua

"Прошу Министерство развития общин и территорий Украины в рамках полномочий содействовать присоединению поселка городского типа Коцюбинское к городу Киев", —отметил Кличко в письме.

Фото: kotsubynske.com.ua
Фото: kotsubynske.com.ua

Кличко в письме напомнил, что в 2018 году были проведены общественные слушания в поселке Коцюбинское по поводу присоединения к Киеву и, по их результатам, 61% жителей поддержали присоединения.

Теги: Верховная Рада, Киев, Виталий Кличко, Коцюбинское, Андрей Клочко
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