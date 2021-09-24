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К дерибану Беличанского леса причастны "Слуги народа" – движение "Честно"

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9 сентября Киевоблсовет утвердил схему планирования территории Киевской области, расширив границы поселка Коцюбинское за счет Национального природного парка "Голосеевский", который находится в границах Киева
9 сентября Киевоблсовет утвердил схему планирования территории Киевской области, расширив границы поселка Коцюбинское за счет Национального природного парка "Голосеевский", который находится в границах Киева
Фото: kievvlast.com.ua

К исключению Беличанского леса из границ Киева и присоединению его к территории области причастны представители партии "Слуга народа". Об этом заявила 23 сентября активистка общественной организации "Движение Честно" Ирина Федорив в публикации на сайте Lb.ua.

Она отметила, что за эти тысячи гектаров столичной земли уже 12 лет ведут борьбу ирпенские застройщики, которые организовали схему дерибана леса, и ряд факторов, по ее информации, свидетельствует о сотрудничестве застройщиков Ирпеня и представителей партии "Слуга народа", в частности нардепа Андрея Клочко.

"Во время реформы децентрализации общину поселка – несколько десятков тысяч граждан – сделали заложниками. Несмотря на требование общества, которое высказало большинство участников общественных слушаний, Коцюбинское не присоединили к Киеву. Решение блокировал глава комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Клочко ("Слуга народа"), который взялся сопредседательствовать в рабочей группе по этому вопросу и за полтора года ни разу не собрал эту группу, хотя дал слово это сделать 24 июля 2020 года. Именно у семьи Андрея Клочко журналисты Bihus.info нашли немалые доходы. И это совпало по времени с тем, что у Клочко появилась приемная в Ирпене, его снимает информационный ресурс ITV, связанный с экс-мэром Ирпеня Владимиром Карплюком", – заявила Федорив.

Она добавила, что письмо о создании рабочей группы по пересмотру границ Киева и области подписала и другая представительница "Слуги народа" – Наталья Гунько, которая возглавляет Киевский областной совет.

"Сети поселка связаны в большей степени со столицей – отопление, водоснабжение, водоотвод. Поселок не присоединяют к Киеву, потому что против воли общины выступают застройщики, для которых отдельное Коцюбинское – это шанс попробовать снова урвать Беличанский лес под застройку. Во время каждого политического цикла застройщики Ирпеня находят взаимопонимание с центральной властью. В прошлом политическом цикле это был БПП, теперь это "Слуга народа"... А то, что лес нельзя дерибанить и включать в пределы области, – это уже очевидные вещи. В 2021 году граница леса, согласно схеме планирования нацпарка, вынесена в натуру и она соответствует границам города Киева", – написала активистка.

Контекст:

9 сентября Киевоблсовет утвердил схему планирования территории Киевской области, расширив границы поселка Коцюбинское за счет Национального природного парка "Голосеевский", который находится в границах Киева.

23 сентября на сессии Киевского городского совета депутаты поддержали обращение к Киевскому областному совету, Офису генпрокурора, НАБУ и другим правоохранительным органам о недопущении противоправного изъятия земель территориальной громады Киева и изменения границ Киева неправовым способом.

Теги: депутаты, самоуправление, Ирпень, Ирина Федорив, Киевский облсовет, лес, лесное хозяйство, Слуга народа, Коцюбинское, Андрей Клочко, Наталья Гунько
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