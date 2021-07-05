Чиновники незаконно изменили статус земельного участка площадью 56 га на берегу Киевского водохранилища – прокуратура

"По данным следствия, чиновники Вышгородской райгосадминистрации, действуя в интересах третьих лиц, на протяжении января – июля 2020 года незаконно изменили правовой статус и целевое назначение земельного участка площадью 56 га, который находится в постоянном пользовании ГП "Вышедубечанское лесное хозяйство" с земель лесного фонда на земли для индивидуального дачного строительства", – отметили в релизе.

Землю планировали передать в частную собственность 305 физическим лицам под застройку.

Правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию, касающуюся незаконных действий.

По ходатайству прокуроров наложен арест на земельный участок лесного фонда площадью 56 га вдоль береговой линии Киевского водохранилища.