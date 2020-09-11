Прокуратура разоблачила схему завладения 5 млн грн во время строительства казарм в Запорожской области

Директор строительного предприятия внесла заведомо ложные сведения в документацию о выполненных работах, которые проводились по заказу Минобороны Украины. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Прокуроры специализированной прокуратуры в сфере надзора над уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса генпрокурора Украины сообщили о подозрении руководителю частного предприятия. Об этом заявили в пресс-службе Офиса генпрокурора 11 сентября.

По версии следствия, директор строительной компании в 2018 году во время выполнения работ по заказу Минобороны Украины по строительству казарм улучшенной планировки на территории военного городка в Запорожской области внесла заведомо ложные сведения в документацию о выполненных работах и приобретенных строительных материалах и завладела бюджетными средствами на сумму более 5 млн грн. При этом казармы до сих пор остаются недостроенными.

Директора фирмы подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) и служебном подлоге ( ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Мера пресечения для руководителя предприятия еще не избрана. Следствие устанавливает круг лиц, причастных к совершению преступления, в том числе военнослужащих подразделений Минобороны, выступавших заказчиками строительства, подчеркнули в Офисе генпрокурора.