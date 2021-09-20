"Касается каждого". В Гослесагентстве Украины оценили инициативу посадить 1 млрд деревьев за три года

"Эта инициатива сложная, но она абсолютно реальная. [...] Только Гослесагентство высаживает за год 200 млн новых деревьев. Если к этой акции присоединятся все остальные пользователи и просто каждый сознательный гражданин, я считаю, что это абсолютно по силам", – сказал он.

Глава Гослесагентства считает, что в этом заинтересован каждый украинец.

"Те критические и негативные изменения климата, которые мы уже чувствуем, – пылевые бури, расширение пустынь, наибольшая распаханность земель в Украине среди стран Европы – это нужно останавливать не только президенту и лесникам, это касается непосредственно каждого, кто планирует жить и создавать условия для будущих поколений", – объяснил Болоховец.

Он отметил, что в Украине 10 млн гектаров лесов, из которых на 7,6 млн гектаров "работает" Гослесагентство.