Миллион за вакцинацию. "Укрпошта" разыграет 1 млн грн между вакцинированными от COVID-19 сотрудниками

В пресс-службе пояснили, что эта сумма будет разыграна в виде денежных призов по 1000, 3000, 5000 и 50 000 грн.

Сейчас в "Укрпошті" вакцинированы треть сотрудников. Всего в штате около 65 тыс. человек.

Гендиректор компании Игорь Смелянский сообщил в Facebook, что призы получат около 400 участников лотереи. Он отметил, что за последнюю неделю в "Укрпошті" дозу вакцины получили 2500 сотрудников, и выразил надежду, что с новой, финансовой мотивацией количество вакцинированных значительно возрастет.

"К сожалению, не все понимают, что процент вакцинированных растет не только за счет числителя, но и за счет знаменателя. Но я все-таки хочу попытаться увеличить числитель и пробиться сквозь страхи, вышки, 5G и чипирование", – написал он.

Смелянский напомнил, что в начале октября сотрудник компании отправил ему напечатанное на печатной машинке письмо, в котором требовал, чтобы его не принуждали к вакцинации и в случае, если он получит вакцину и у него будет побочный эффект, выплатили €1 млрд компенсации.

"От меня хотели получить €1 млрд за вакцинацию, но все-таки нужно иметь совесть. Поэтому я решил выделить для начала более 1 млн грн на призы для тех сотрудников "Укрпошти", которые вакцинировались", – пояснил Смелянский.

В пресс-службе напомнили, что в отделениях "Укрпошти" по всей Украине действуют временные пункты вакцинации, где получить вакцину от коронавируса могут не только сотрудники компании, но и все желающие.