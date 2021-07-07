Смелянский опроверг свои слова о почтальонах с зарплатой в $1 тыс. и извинился

В начале июля Смелянский заявил, что среди почтальонов в Украине есть те, кто зарабатывает $1 тыс. в месяц и больше благодаря чаевым, процентам от продаж и премиям.
"С зарплатой (с учетом премий) в $1 тыс. я ошибся. Зарплата почтальонов действительно выросла при мне более чем в два раза (со $110 до $250+ без премий), но еще явно не достигла $1тыс", – написал Смелянский.
По словам гендиректора "Укрпошти", лучшие почтальоны компании продают товаров и услуг в месяц на $1 тыс. (28 тыс. грн), а не получают эту сумму в качестве зарплаты. С учетом премий эти почтальоны получают 10−11 тыс. грн. в месяц.
"Поэтому приношу свои извинения, если такая цитата кого-то из почтальонов обидела", – добавил Смелянский.
В то же время он отметил, что в компании есть другие рабочие специальности с зарплатой до $1 тыс. и выше – водители, курьеры, сортировщики, "но про них в цитате речи не было".
Также Смелянский подчеркнул, что зарплаты почтальонов "Укрпошти" за последние несколько лет выросли, несмотря на падение объемов их работы на 15-50%, при этом у городских операторов, наоборот, объемы работы выросли не пропорционально зарплате.
Смелянский рассказал, что благодаря внедрению передвижных отделений, цифровизации и повышению рентабельности сельских почтовых отделений намерен действительно прийти к сумме зарплаты, названной им в интервью.
"Раз ошибся, надо стараться делать так, чтобы $1 тыс. зарплаты из ошибки стало целью на ближайшее будущее", – подытожил он.
Игорь Смелянский занимает должность генерального директора "Укрпошти" с 2016 года. В июне 2021 года его контракт набсовет продлил до июня 2023 года.
В марте возглавлявший в то время министерство инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщал, что "Укрпошта" обслуживает 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии наличными с доставкой на дом. Делают это почтальоны.