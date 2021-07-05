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В Украине есть почтальоны, которые зарабатывают больше $1 тыс. в месяц – Смелянский

Смелянский утверждает, что почтальоны получают чаевые
Смелянский утверждает, что почтальоны получают чаевые
Фото: ukrposhta.ua

Среди почтальонов в Украине есть те, кто зарабатывает $1 тыс. в месяц и больше. Об этом генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский заявил НВ в интервью, которое было опубликовано 3 июля.

"Когда я пришел, зарплата почтальонов была 2,8 тыс. грн, сегодня она больше 6 тыс. грн. [...] Но и у почтальона 6 тысяч – это же только зарплата. А он получает, например, 7% с проданного, 15−30% за качество доставки, когда они принимают платежи – за каждый платеж и так далее. У нас сегодня есть почтальоны, которые зарабатывают больше $1 тыс.", – сказал он.

Глава "Укрпошти" утверждает, что есть и неофициальные доходы почтальонов.

"Чаевые от пенсионеров и так далее. Скажем, в Киеве почтальоны, которые обслуживают юрлиц… У них чаевые доходят до 500 грн в месяц с одной компании. [...] Я сам начинал работать официантом, поэтому понимаю, что люди чаевые зарабатывают за качество своей работы. Ничего в этом не вижу зазорного. Но за последнее время сильно упали объемы работы почтальонов. Количество газет падает, количество писем падает, количество пенсионеров падает, а зарплата – растет. Мы уникальная компания: платим больше за меньшее количество работы", – объяснил Смелянский.

Он утверждает, что его зарплата "осталась та же – 836 тыс. грн в месяц".

"Хотя я имею право на пересмотр, потому что она привязана к минимальной заработной плате. Последний раз она пересматривалась, когда минимальная зарплата стала 4173, сейчас 6000. То есть, как любят говорить наши популисты, коэффициент зарплаты генерального директора к почтальону резко снизился", – отметил Смелянский.

Контекст:

Игорь Смелянский занимает должность генерального директора "Укрпошти" с 2016 года. В июне 2021 года его контракт набсовет продлил до июня 2023 года.

В марте на то время министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщал, что "Укрпошта" обслуживает 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии наличными с доставкой на дом. Делают это почтальоны.

Теги: зарплата, доходы, Укрпошта, Игорь Смелянский
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