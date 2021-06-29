Смелянский останется главой "Укрпошти" еще на два года. Он заверил, что это "последний срок"

Смелянский: СЕО, как и футбольных тренеров, могут поменять в любой день Фото: Igor Smelyansky / Facebook

"Я хочу вам сегодня сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры наблюдательным светом я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года. У меня и команды много планов и всего два года, чтобы все успеть, ведь это мой последний срок на этом посту. Да, последний", – сообщил Смелянский.

Он отметил, что рад такому решению.

"СЕО, как и футбольных тренеров, могут поменять в любой день. Но я рад, что сегодня принято именно такое решение. Мы подошли очень близко к желаемой цели, но еще не смогли перейти рубикон реформ, чтобы их нельзя было откатить обратно, именно это, поддержка команды и клиентов/партнеров, а также мой девиз "Ну не могут же мудаки всегда побеждать" привели меня к решению продолжить и победить", – добавил Смелянский.

По его словам, неопределенность с руководством "Укрпошти" стоила компании "десятки миллионов". Теперь компании нужно "быстро все исправлять, догоняя проекты, возвращая клиентов, партнеров, подрядчиков и усиливая команду", заявил руководитель "Укрпошти".