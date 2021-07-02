"Посадка на борт разрешена только пчеломаткам". "Укрпошта" приостановила доставку пчел

Рейсы с пчеломатками будут осуществляться только с мая по октябрь Фото: depositphotos.com

При этом данное решение перевозчика не распространяется на пчеломаток.

"С июля посадка на борт "Укрпошти" разрешена только для пчеломаток. Остальных пчел просим оставаться на своих рабочих местах. А чтобы королевам было безопасно путешествовать, мы будем использовать специальную бумажную коробку с отверстиями для вентиляции, с кормом и в сопровождении нескольких пчел, которые будут регулировать температурный режим пчелиной матки", – говорится в сообщении.

Рейсы будут осуществляться только в период сезона – с мая по октябрь.

Генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский отметил, что это решение позволит предотвратить гибель пчел.

"Это даст возможность сохранить жизни жужжащих и здоровье сотрудников "Укрпошти". Как обещали – довозили их до конца сезона, и теперь у пчеловодов есть время подготовить альтернативные пути доставки на сезон следующий", – сказал Смелянский.