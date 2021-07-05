"Роль личности в истории никто не отменял". Глава "Укрпошти" ответил на вопрос о возможном уходе с должности

"У меня есть поддержка Офиса президента. [...] А как, вы думаете, кредиты двигаются? Утверждаются указами президента делегации, потом они ратифицируются в Верховной Раде. Там вот такенный путь, на котором стоят десятки чиновников", – объяснил Смелянский.

На вопрос, кто именно в ОП является его куратором, глава "Укрпошти" ответил, что никто.

"Это нескромно, но правда: я со всеми общаюсь. С главой офиса, с президентом, с заместителями, я со всеми общаюсь, это моя работа", – отметил он.

Смелянский подчеркнул, что в ОП поддерживают его идею превратить "Укрпошту" в независимую от государства компанию.

Журналист спросил, есть ли у компании план Б на случай, если бы он "все бросил и уехал к семье".

"Конечно, план Б есть всегда. Почему я остался? Через два года откатить изменения будет очень сложно, а сегодня – можно. Сегодня, если бы я ушел, может быть, и отозвали бы кредит, и точно не купили банк, и многих других вещей не произошло бы. Роль личности в истории никто не отменял. Меня спрашивали: "Почему у нас получилось, а у кого-то не получилось?" Так бывает", – заявил глава "Укрпошти".

Он подчеркнул, что компания, которую он возглавляет, в начале его руководства имела $180 млн выручки, а сейчас –$360 млн.

"Если наша стратегия на следующие пять лет удастся, то будет компания с оборотом миллиард долларов", – отметил Смелянский.