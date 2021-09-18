"Укрпошта" до конца года запустит 800 передвижных отделений в отдаленных населенных пунктах

По его словам, сейчас в Украине ездит 630 таких автомобилей, к июню 2022 года передвижных отделений "Укрпошти" станет 2300.

"Они будут ездить в населенных пунктах, где 1200 и меньше жителей и жительниц. Те населенные пункты, где больше людей, компьютеризируют. Впервые в истории Украины каждый уголок, каждое село смогут получить цифровые услуги. Есть связь – передвижные отделения работают онлайн. Нет связи – офлайн, а потом возвращаются к компьютеру и все загружают, – отметил Смелянский. – Мы ставим задачу себе: впервые на 100% оцифровать Украину к 31 декабря 2022 года".