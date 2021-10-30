В Украине могут возобновить финансовую поддержку бизнеса в случае локдауна, но она будет ниже 8 тыс. грн – советник Зеленского

"Доходы госбюджета вследствие локдауна могут оказаться ниже ожидаемых. Пострадает не только доходная часть, но и расходная: придется тратить дополнительные средства на поддержку бизнеса по аналогии с прежней президентской инициативой, согласно которой предприниматели в "красных" зонах могли получить по 8 тыс. грн", – сказал Устенко.

По его словам, объем такой помощи будет меньше, так как бизнес сможет частично работать, обслуживая вакцинированных граждан.

Бизнес, по мнению Устенко, адаптировался к новым условиям работы.

"В то же время локдаун будет стимулировать украинцев вакцинироваться, и мы видим, что это уже происходит. [...] Локдаун не пройдет бесследно, но текущая ситуация отличается от предыдущих локдаунов. Во-первых, экономика уже адаптирована к таким ситуациям, есть опыт и понимание, как нужно двигаться в период жестких ограничений. Во-вторых, сам бизнес сможет относительно нормально функционировать – есть некоторое количество вакцинированных, есть тот же опыт", – отметил советник президента.