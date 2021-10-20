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Украина выполнила все условия для получения транша МВФ в $700 млн – Устенко

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Устенко: Украинский вопрос может быть вынесен на первых ближайших заседаниях совета директоров МВФ
Устенко: Украинский вопрос может быть вынесен на первых ближайших заседаниях совета директоров МВФ
Фото: UCABevent - мероприятия для агробизнеса / Facebook

Украина выполнила все условия для получения транша МВФ в $700 млн по программе stand-by. Об этом 20 октября в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Для этого транша сделано все, идут согласования деталей по меморандуму с МВФ. После согласования его все будет полностью готово к тому, чтобы вопрос был вынесен на заседание совета директоров", – сказал Устенко.

Он отметил, что Верховная Рада приняла ряд законов, необходимых для получения транша МВФ.

"Таким образом, украинский вопрос может быть вынесен на первых ближайших заседаниях совета директоров Фонда. Мы рассчитываем на положительное решение, а именно на поступление нового транша в Украину и решение по продлению программы до июля 2022 года. Это дает Украине возможность полностью выбрать зарезервированное для государства финансирование – $5 млрд, что очень нетипично для Украины", – пояснил советник президента.

Он также добавил, что в случае положительного решения совета директоров МВФ финансирование поступит в течение нескольких дней.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, официальный представитель Фонда Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что страна получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 сентября заявил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн.

Райс сообщил после этого, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для выделения следующего транша. Он не назвал сроков выделения следующего транша, но сообщил, что миссия сконцентрируется на вопросах, касающихся автономности работы Нацбанка, восстановления и усиления антикоррупционной структуры.

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by. Решение должны утвердить руководство МВФ и исполнительный совет Фонда. Завершение первого пересмотра сделает возможным транш в размере около $700 млн. Зеленский ожидает, что исполнительный совет МВФ утвердит договоренности о новом транше в ноябре.

Теги: Украина, МВФ, Олег Устенко, транш
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