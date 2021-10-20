Украина выполнила все условия для получения транша МВФ в $700 млн – Устенко

Устенко: Украинский вопрос может быть вынесен на первых ближайших заседаниях совета директоров МВФ Фото: UCABevent - мероприятия для агробизнеса / Facebook

"Для этого транша сделано все, идут согласования деталей по меморандуму с МВФ. После согласования его все будет полностью готово к тому, чтобы вопрос был вынесен на заседание совета директоров", – сказал Устенко.

Он отметил, что Верховная Рада приняла ряд законов, необходимых для получения транша МВФ.

"Таким образом, украинский вопрос может быть вынесен на первых ближайших заседаниях совета директоров Фонда. Мы рассчитываем на положительное решение, а именно на поступление нового транша в Украину и решение по продлению программы до июля 2022 года. Это дает Украине возможность полностью выбрать зарезервированное для государства финансирование – $5 млрд, что очень нетипично для Украины", – пояснил советник президента.

Он также добавил, что в случае положительного решения совета директоров МВФ финансирование поступит в течение нескольких дней.