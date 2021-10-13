Украина до конца года может получить транш от МВФ в размере $1,4 млрд – JP Morgan

Шмыгаль говорил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн Фото: depositphotos.com

"Мы полагаем, что МВФ выплатит транш в $1,4 млрд в четвертом квартале 2021 года, но рассматривает возможный диапазон этой суммы от $1 млрд до $1,5 млрд", – указали специалисты.

Учитывая распределение специальных прав заимствования (СДР), фонд может выплатить меньшую сумму. В JP Morgan прогнозируют, что Нацбанк Украины продолжит тренд на повышение учетной ставки и в январе – марте следующего года она увеличится с нынешних 8,5% годовых до 9%, во втором квартале – до 9,25%, а в четвертом – до 9,5% .

JP Morgan не внес изменения в свои апрельские оценки по прогнозу роста украинской экономики. Аналитики ожидают рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,5%, в 2022 году – на 5%.