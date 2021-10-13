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Украина до конца года может получить транш от МВФ в размере $1,4 млрд – JP Morgan

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Шмыгаль говорил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн
Шмыгаль говорил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн
Фото: depositphotos.com

Аналитики американского финансового холдинга JP Morgan прогнозируют, что в октябре – декабре этого года Украина может получить транш МВФ в размере около $1,4 млрд. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" 13 октября со ссылкой на октябрьские материалы EMEA EM Emerging Markets Research.

"Мы полагаем, что МВФ выплатит транш в $1,4 млрд в четвертом квартале 2021 года, но рассматривает возможный диапазон этой суммы от $1 млрд до $1,5 млрд", – указали специалисты.

Учитывая распределение специальных прав заимствования (СДР), фонд может выплатить меньшую сумму. В JP Morgan прогнозируют, что Нацбанк Украины продолжит тренд на повышение учетной ставки и в январе – марте следующего года она увеличится с нынешних 8,5% годовых до 9%, во втором квартале – до 9,25%, а в четвертом – до 9,5% .

JP Morgan не внес изменения в свои апрельские оценки по прогнозу роста украинской экономики. Аналитики ожидают рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,5%, в 2022 году – на 5%.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, официальный представитель Фонда Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.

Шмыгаль 14 сентября говорил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн. 

Райс сообщал после этого, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша. Он не назвал сроков выделения следующего транша, но сообщил, что миссия сконцентрируется на вопросах, касающихся автономности работы Нацбанка, восстановления и усиления антикоррупционной структуры. 

Теги: МВФ, ВВП, реформы, миссия, прогноз, Нацбанк, транш, выплаты, финансы
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