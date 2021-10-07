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ПОЛИТИКА

"В ближайшие недели". Шмыгаль заявил о плодотворном диалоге с МВФ по предоставлению помощи Украине

Шмыгаль: Деньги любят тишину
Шмыгаль: Деньги любят тишину
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Украинские власти ведут результативный диалог с Международным валютным фондом по предоставлению помощи Украине. Об этом 7 октября во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, который транслировался на канале Кабмина в YouTube, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Деньги любят тишину, все это знают. У нас очень плодотворный диалог, сегодня продолжается миссия, и я не имею полномочий делать какие-либо стейтменты по этому поводу… Мы выполнили абсолютно все макропоказатели", – сказал Шмыгаль, отметив, что Украина приняла 12 законов, которые прописаны в меморандуме с МВФ.

По его словам, очередную помощь от МВФ Украина может получить в ближайшее время.

"Мы работаем с МВФ, мы работаем с Европейской комиссией и имеем положительный стейтмент о получении макрофинансовой помощи буквально в ближайшие – я не буду говорить дни, но недели", – подчеркнул глава правительства.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, официальный представитель Фонда Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.

Шмыгаль 14 сентября говорил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн. 

Райс сообщал после этого, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша. Он не назвал сроков выделения следующего транша, но сообщил, что миссия сконцентрируется на вопросах, касающихся автономности работы Нацбанка, восстановления и усиления антикоррупционной структуры. 

Теги: Украина, МВФ, транш, Денис Шмыгаль, Кабмин
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