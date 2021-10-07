"В ближайшие недели". Шмыгаль заявил о плодотворном диалоге с МВФ по предоставлению помощи Украине

"Деньги любят тишину, все это знают. У нас очень плодотворный диалог, сегодня продолжается миссия, и я не имею полномочий делать какие-либо стейтменты по этому поводу… Мы выполнили абсолютно все макропоказатели", – сказал Шмыгаль, отметив, что Украина приняла 12 законов, которые прописаны в меморандуме с МВФ.

По его словам, очередную помощь от МВФ Украина может получить в ближайшее время.

"Мы работаем с МВФ, мы работаем с Европейской комиссией и имеем положительный стейтмент о получении макрофинансовой помощи буквально в ближайшие – я не буду говорить дни, но недели", – подчеркнул глава правительства.