Шмыгаль рассказал, повлияет ли роспуск набсовета "Нафтогазу" на переговоры Украины с МВФ

По словам Шмыгаля, четырех независимых членов набсовета "Нафтогазу" выберут в середине или в конце ноября Фото: kmu.gov.ua

"Все эти вещи МВФ, как и остальные наши партнеры, воспринимает абсолютно нормально. Перед решением, которое было принято вчера, мы встречались с номинационным комитетом, куда входят все представители наших иностранных партнеров – пять человек. Все эти вещи являются плановыми и никак не влияют на наши отношения с МВФ", – подчеркнул премьер.

По его словам, сейчас проходит выбор четырех независимых членов набсовета.

"Когда их выберут – а по планам это ориентировочно середина или конец ноября, – будут назначены три представителя государства. Наблюдательный совет будет полномочным, Кабмин устранится от управления. Набсовет назначит постоянное правление, подпишет контракт, компания будет работать дальше", – продолжил он.

При этом глава Кабмина сказал, что украинское правительство не брало курс на сокращение иностранцев в набсоветах.

"Есть четкие положения в корпоративной реформе: прописано количество независимых членов набсовета, а также сколько представителей может быть от государства. Мы двигаемся так, ничего не менялось. "Независимый" не означает "иностранец". Например, в наблюдательном совете аэропорта Борисполь "независимым" является украинец, председатель этого совета. А говорить могут разное. [...] Я был бы счастлив как гражданин, если бы у нас была кадровая и профессиональная способность заполнить все наблюдательные советы независимыми членами-украинцами", – заключил Шмыгаль.