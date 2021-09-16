В МВФ подтвердили виртуальный визит миссии Фонда в Украину. Она начнет работу до конца месяца

"Конкретные даты будут объявлены, как обычно, ближе к началу ее работы, однако это будет позже в этом месяце", – сказал он. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что миссия МВФ начнет работу 18 сентября, а к концу года Украина ожидает получение транша.

Райс сообщил, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша.

"Мы будем концентрироваться на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка Украины, реформами в судебной сфере, восстановлением и усилением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого фискального положения", – сказал он.

Представитель МВФ не назвал сроков предоставления Украине следующего транша, а также отметил, что не может говорить о возможном продолжении программы.

"Нам нужно завершить дискуссии, которые сейчас активно ведутся", – добавил он.