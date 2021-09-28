ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Политолог Антонюк: В МВФ в профессионализме главы НБУ не сомневаются

Александр Антонюк: Представитель МВФ в Украине на личной встрече с Шевченко предположил, что смена главы Нацбанка перед траншем может трактоваться как политическое давление со стороны Зеленского
Александр Антонюк: Представитель МВФ в Украине на личной встрече с Шевченко предположил, что смена главы Нацбанка перед траншем может трактоваться как политическое давление со стороны Зеленского
Фото: Олександр Антонюк / Facebook

Тот факт, что встреча с представителями Международного валютного фонда в Украине все-таки состоялась, – уже подтверждение, что именно глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко добился этого, заявил в своем Facebook политический эксперт Александр Антонюк. Он утверждает, что против председателя НБУ ведется информационная кампания, цель которой – отставка.

"Все-таки нужны нам деньги МВФ или нет? Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко организовал приезд в Украину миссии МВФ. Сам факт того, что такая встреча состоялась, – это уже подтверждение того, что именно Шевченко ее достиг, поскольку в МВФ в профессионализме главы НБУ не сомневаются. По нашей информации, представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян на личной встрече с Кириллом Шевченко предположил, что смена главы Нацбанка перед траншем может трактоваться как политическое давление со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского. Несмотря на очень дорогую и масштабную информационную кампанию, которая против Шевченко ведется в Украине, и несмотря на то, что ОП уже сформировал шорт-лист ему на замену – в ОП не могут определиться: то говорится, что деньги МВФ нужны, то – давайте в отставку Кирилла Шевченко. Так может все же крестик снять?" – написал политолог.

https://www.facebook.com/oleks.antonyuk/posts/4483356801721087

Контекст:

21 сентября миссия МВФ начала работу в Украине. Официальный представитель Фонда Джерри Райс сообщал, что представители МВФ намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша.

Верховная Рада назначила председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины 16 июля 2020 года. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата.

14 июля в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что новый глава Нацбанка будет "независимым технократом".

О вероятности отставки Шевченко в июле писало со ссылкой на источники в Офисе президента американское издание Financial Times. Шевченко в интервью FT заявил, что окно, доступное для утверждения кредита, "не такое большое, как хотели бы". Он надеется, что МВФ все же выделит Украине $3,2 млрд в этом году. Глава НБУ также заявил о политическом давлении на регулятора и добавил, что это имеет разрушительное и опасное влияние. По его словам, за такими попытками стоят представители крупного бизнеса.

Теги: Украина, МВФ, НБУ, деньги, отставка, Владимир Зеленский, Нацбанк, транш, Кирилл Шевченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Лучшие программы для фото на Айфон
Лучшие программы для фото на Айфон Актуально
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Умерла звезда фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит
Умерла звезда фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит
"Моя любимая". Лазарев адресовал Ани Лорак откровенное признание
"Моя любимая". Лазарев адресовал Ани Лорак откровенное признание
  "Я наполовину киевлянка". Билык призналась, что прописана в Одессе
  "Я наполовину киевлянка". Билык призналась, что прописана в Одессе
"Пипец, как больно". Тина Кароль встала на гвозди
"Пипец, как больно". Тина Кароль встала на гвозди
Дорофеева записала для TikTok танец со своей мамой. Видео
Дорофеева записала для TikTok танец со своей мамой. Видео
"Какой карапуз". Осадчая показала подросшего младшего сына от Горбунова
"Какой карапуз". Осадчая показала подросшего младшего сына от Горбунова
  "Этот проект не про комфорт". 43-летняя участница "Танцев со звездами" Власова рассказала, как следит за своим здоровьем
  "Этот проект не про комфорт". 43-летняя участница "Танцев со звездами" Власова рассказала, как следит за своим здоровьем
"Восхитительнаяя девушка". Каменских позировала в топе с расстегнутыми пуговицами
"Восхитительнаяя девушка". Каменских позировала в топе с расстегнутыми пуговицами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Как всегда голая". Волочкова позировала в купели перед камерой
"Как всегда голая". Волочкова позировала в купели перед камерой
"Птица дивная", "Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"Птица дивная", "Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
  Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом
Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS