Политолог Антонюк: В МВФ в профессионализме главы НБУ не сомневаются

"Все-таки нужны нам деньги МВФ или нет? Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко организовал приезд в Украину миссии МВФ. Сам факт того, что такая встреча состоялась, – это уже подтверждение того, что именно Шевченко ее достиг, поскольку в МВФ в профессионализме главы НБУ не сомневаются. По нашей информации, представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян на личной встрече с Кириллом Шевченко предположил, что смена главы Нацбанка перед траншем может трактоваться как политическое давление со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского. Несмотря на очень дорогую и масштабную информационную кампанию, которая против Шевченко ведется в Украине, и несмотря на то, что ОП уже сформировал шорт-лист ему на замену – в ОП не могут определиться: то говорится, что деньги МВФ нужны, то – давайте в отставку Кирилла Шевченко. Так может все же крестик снять?" – написал политолог.

Контекст:

21 сентября миссия МВФ начала работу в Украине. Официальный представитель Фонда Джерри Райс сообщал, что представители МВФ намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша.

Верховная Рада назначила председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины 16 июля 2020 года. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата.

14 июля в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что новый глава Нацбанка будет "независимым технократом".

О вероятности отставки Шевченко в июле писало со ссылкой на источники в Офисе президента американское издание Financial Times. Шевченко в интервью FT заявил, что окно, доступное для утверждения кредита, "не такое большое, как хотели бы". Он надеется, что МВФ все же выделит Украине $3,2 млрд в этом году. Глава НБУ также заявил о политическом давлении на регулятора и добавил, что это имеет разрушительное и опасное влияние. По его словам, за такими попытками стоят представители крупного бизнеса.