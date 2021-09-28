Глава НБУ заявил, что Украине стоит продлить действующую программу с МВФ на шесть – девять месяцев

"С 21 сентября в Украине в виртуальном режиме работает миссия МВФ. Национальный банк выполнил все структурные маяки, закрепленные за учреждением в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ. Согласно первоначальному графику, следующий транш – 500 млн специальных прав заимствований, что чуть более $700 млн. Однако по результатам переговоров во время миссии сумма следующих траншей может быть скорректирована", – сказал Шевченко.

По его словам, для Украины чрезвычайно важно продолжить сотрудничество с МВФ.

"Текущая программа заканчивается 8 декабря этого года, и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение о ее продлении на шесть – девять месяцев. Этот срок обусловлен технической необходимостью – именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой пересмотры. И уже сейчас, договариваясь о продлении текущей программы, Украине нужно садиться за стол переговоров с МВФ и обсуждать базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие три – пять лет", – отметил глава НБУ.