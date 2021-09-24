Главы Минфина Украины и миссии МВФ обсудили "маяки" программы сотрудничества

Марченко (за столом по центру) надеется, что во время работы миссии МВФ удастся решить вопросы, "которые еще остались на повестке дня" Фото: mof.gov.ua

21 сентября миссия МВФ начала работу в Украине. Официальный представитель Фонда Джерри Райс сообщал, что представители МВФ намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша.

"Поздравляю с началом работы миссии МВФ для продолжения нашей дискуссии с целью осуществления первого пересмотра программы… В течение года мы много сотрудничали для достижения положительного результата. Надеюсь, что во время этой миссии мы сможем быстрее решить вопросы, которые еще остались на повестке дня", – сказал Марченко на встрече с Голлар.

Отмечается, что стороны также обсудили важность принятия Верховной Радой законопроекта №5600, который создает дополнительный ресурс для госбюджета-2022.

Как подчеркнули в Минфине, по результатам работы миссии Фонда ожидается подготовка необходимых документов для первого пересмотра совместной программы stand-by и рассмотрения ее советом директоров МВФ.

Первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова писала в Facebook, что продолжение сотрудничества с МВФ "является сейчас одной из первоочередных задач украинской власти".