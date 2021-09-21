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В МВФ объявили о старте работы миссии Фонда в Украине

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Миссия МВФ будет работать в Украине в режиме онлайн
Миссия МВФ будет работать в Украине в режиме онлайн
Фото: ЕРА

Миссия Международного валютного фонда начинает работу в Украине. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна, которое есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждения с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме", – заявил Степанян. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 сентября говорил, что миссия МВФ начнет работу 18 сентября, а к концу года Украина ожидает получение транша на $750 млн. 

Официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщал после этого, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша. Он не назвал сроков выделения следующего транша, но сообщил, что миссия сконцентрируется на вопросах, касающихся автономности работы Нацбанка, восстановления и усиления антикоррупционной структуры. 

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, МВФ, миссия, Нацбанк, транш
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