В МВФ объявили о старте работы миссии Фонда в Украине

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждения с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме", – заявил Степанян.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 сентября говорил, что миссия МВФ начнет работу 18 сентября, а к концу года Украина ожидает получение транша на $750 млн.

Официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщал после этого, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша. Он не назвал сроков выделения следующего транша, но сообщил, что миссия сконцентрируется на вопросах, касающихся автономности работы Нацбанка, восстановления и усиления антикоррупционной структуры.