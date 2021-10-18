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Зеленский ожидает, что исполнительный совет МВФ утвердит договоренности о новом транше в ноябре

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Зеленский: Украина и МВФ достигли договоренности на рабочем уровне о завершении первого пересмотра программы stand-by
Зеленский: Украина и МВФ достигли договоренности на рабочем уровне о завершении первого пересмотра программы stand-by
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что исполнительный совет Международного валютного фонда в ноябре утвердит договоренности между Украиной и МВФ о первом пересмотре программы сотрудничества stand-by. Об этом Зеленский написал в Twitter 18 октября.

"Украина и МВФ достигли договоренности на рабочем уровне о завершении первого пересмотра программы stand-by. Ожидаю, что исполнительный совет МВФ утвердит эти договоренности в ноябре. Это позволит Украине получить около $700 млн и еще раз подтвердит наше тесное сотрудничество", – написал президент.

Контекст:

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли соглашения о мерах в поддержку реформ в стране в контексте соглашения по формату stand-by. Это открывает путь к вынесению на рассмотрение исполниетльного совета МВФ результатов первого пересмотра программы stand-by и просьбы о продлении сроков программы. Завершение первого пересмотра сделает возможным транш в около $700 млн.

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, официальный представитель Фонда Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 сентября говорил, что к концу года Украина ожидает получение транша МВФ на $750 млн. 

Райс сообщал после этого, что представители Фонда намерены работать с Украиной по вопросам, касающимся выполнения договоренностей, которые предусмотрены программой stand-by, для осмотра и выделения следующего транша. Он не назвал сроков выделения следующего транша, но сообщил, что миссия сконцентрируется на вопросах, касающихся автономности работы Нацбанка, восстановления и усиления антикоррупционной структуры.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, МВФ, Владимир Зеленский, транш, макрофинансовая помощь
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