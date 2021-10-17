Украина рассчитывает на транши МВФ, Еврокомиссии и Всемирного банка – Шмыгаль

"Нацбанк ожидает, что международные резервы превысят $30 млрд по итогам 2021 года. Значительных выплат по валютным долгам до конца года не предвидится. В то же время государство сможет пополнить резервы путем привлечения средств, в частности, от Международного валютного фонда, второго транша от Европейской комиссии и транша от Всемирного банка", – написал он.

По данным Шмыгаля, "центральный и местные бюджеты полностью выполняются, а на едином казначейском счету достаточно средств, чтобы профинансировать все расходы государства и обеспечить макроэкономическую стабильность".