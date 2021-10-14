Минобороны Украины выделило почти 4 млрд грн на выплаты военным

Деньги пойдут на погашение задолженности по некоторым видам денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, выплату вознаграждений и поощрение личного состава, объяснили в Минобороны.

Более 1,8 млрд грн выделили на оздоровление, почти 247 млн грн направили на выплату вознаграждения за подписание первого контракта и другие единоразовые выплаты.

"Для материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перечислено почти 50 млн грн, 195 млн грн – на выплату компенсации за аренду жилья, еще более 82 млн грн – для расчетов с уволенными с военной службы", – сказано в сообщении.

На выплату вознаграждений за участие в операции Объединенных сил на Донбассе за сентябрь 2021 года выделили более 725 млн грн, на выплату поощрений ко Дню защитников и защитниц Украины – 641 млн грн.

Министерство обороны Украины заявляло, что не профинансировало в этом году выплаты единовременного вознаграждения военным, так как на финансирование армии не хватает 7,1 млрд грн.