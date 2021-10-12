В Украине до конца года планируют развернуть военную совещательно-тренировочную миссию ЕС – Минобороны

Таран сказал, что для начала работы миссии в Украине делают все необходимое Фото: mil.gov.ua

"Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия из плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации в пользу как для Украины, так и ЕС", – сказал Таран.

Он рассказал, что к работе миссии планируют привлечь 30 постоянных советников от ЕС.

"Реализация такого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных Сил Украины, которые свойственны государствам-членам Европейского союза. В нашей повестке дня очень четкие инициативы и те сигналы, которые мы подаем коллегам из ЕС, довольно положительно воспринимаются. И шаги, которые Минобороны делает в ходе военной реформы, являются инструментом сближения с ЕС", – заявил министр.

Как сказано в релизе правительства, в результате запуска работы миссии ожидается создание многоуровневой системы образования в ВСУ, внедрение качественного дистанционного образования, трансформация управленческих, административных процессов и организационно-штатных структур военных учебных заведений.