В Украину прибыл груз с помощью от США. В нем медицинские принадлежности, вооружение и боеприпасы

Украина получает от американских партнеров медицинские принадлежности, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения на $60 млн, отметили в ведомстве. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня в Международный аэропорт Борисполь.

В целом, начиная с 2014 года, Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более $2 млрд.