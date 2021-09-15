В Украине законодательство по вопросам обороны отвечает сегодняшним требованиям, но есть проблема с разделением полномочий – замкомандующего Объединенными силами

Он отметил, что, в частности, в последнее время был принят ряд важных законов о национальной безопасности, о национальной стратегии Украины, о военной стратегии Украины, об основах национального сопротивления.
"Таким образом, в основном законодательная база отвечает сегодняшним требованиям", – заявил военный.
В то же время он отметил, что "есть проблемный вопрос" разделения полномочий между министром обороны, главнокомандующим ВСУ и Генеральным штабом.
"Вы знаете, что не так давно было проведено разделение должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба. Но в законах, которые принимались в последнее время, эта должность прописывалась как начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ", – пояснил Шевченко.
По его словам, сейчас уже создана рабочая группа, которая разрабатывает законопроект, призванный исправить ситуацию. В целом нужно внести поправки в 11 законов.
Верховная Рада 4 марта 2020 года приняла закон, который разделяет полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба. Его авторы поясняли, что это приблизит структуру украинской армии к стандартам НАТО, писала "Украинская правда".
12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, 27 марта 2020 года он вступил в силу.
Сейчас должность главнокомандующего ВСУ занимает Валерий Залужный, начальника Генштаба – Сергей Шаптала.
Проблемы с разграничением полномочий между военными руководителями были, предположительно, в числе причин конфликта между бывшим главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном.
27 июля Зеленский уволил Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и назначил его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
После увольнения Хомчак отметил, что "реформы никогда не происходили безболезненно, особенно когда это касается разграничения полномочий и устранения дублирования функций между ВСУ и Минобороны".
Международный форум "Украина 603,7" проходит в сентябре и октябре в четырех городах Украины (Мариуполь, Херсон, Ужгород и Чернигов). Символическое число 603,7 – это количество тысяч квадратных километров, которые составляют площадь Украины вместе с оккупированным Крымом и Донбассом. Инициатор форума – нардеп от "Слуги народа" Лиза Ясько.