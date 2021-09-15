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В Украине законодательство по вопросам обороны отвечает сегодняшним требованиям, но есть проблема с разделением полномочий – замкомандующего Объединенными силами

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Шевченко (в центре) сообщил, что, чтобы разделить полномочия между высшими военными должностями, нужно внести поправки в 11 законов
Шевченко (в центре) сообщил, что, чтобы разделить полномочия между высшими военными должностями, нужно внести поправки в 11 законов
Фото предоставлено организаторами форума

Заместитель командующего Объединенными силами полковник Анатолий Шевченко считает, что за годы войны законодательная база в вопросах обороны страны в основном урегулирована. Об этом он сказал на форуме "Украина 603,7", который проходил сегодня в Мариуполе Донецкой области, передает корреспондент "ГОРДОН".

Он отметил, что, в частности, в последнее время был принят ряд важных законов о национальной безопасности, о национальной стратегии Украины, о военной стратегии Украины, об основах национального сопротивления.

"Таким образом, в основном законодательная база отвечает сегодняшним требованиям", – заявил военный.

В то же время он отметил, что "есть проблемный вопрос" разделения полномочий между министром обороны, главнокомандующим ВСУ и Генеральным штабом.

"Вы знаете, что не так давно было проведено разделение должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба. Но в законах, которые принимались в последнее время, эта должность прописывалась как начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ", – пояснил Шевченко.

По его словам, сейчас уже создана рабочая группа, которая разрабатывает законопроект, призванный исправить ситуацию. В целом нужно внести поправки в 11 законов.

Контекст:

Верховная Рада 4 марта 2020 года приняла закон, который разделяет полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба. Его авторы поясняли, что это приблизит структуру украинской армии к стандартам НАТО, писала "Украинская правда".

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, 27 марта 2020 года он вступил в силу. 

Сейчас должность главнокомандующего ВСУ занимает Валерий Залужный, начальника Генштаба – Сергей Шаптала.

Проблемы с разграничением полномочий между военными руководителями были, предположительно, в числе причин конфликта между бывшим главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном. 

27 июля Зеленский уволил Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и назначил его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

После увольнения Хомчак отметил, что "реформы никогда не происходили безболезненно, особенно когда это касается разграничения полномочий и устранения дублирования функций между ВСУ и Минобороны".

Международный форум "Украина 603,7" проходит в сентябре и октябре в четырех городах Украины (Мариуполь, Херсон, Ужгород и Чернигов). Символическое число 603,7 – это количество тысяч квадратных километров, которые составляют площадь Украины вместе с оккупированным Крымом и Донбассом. Инициатор форума – нардеп от "Слуги народа" Лиза Ясько.

Теги: армия, Генштаб ВСУ, военные, Министерство обороны Украины, законодательство, Минобороны, ВСУ, ООС
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