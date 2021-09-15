В Украине законодательство по вопросам обороны отвечает сегодняшним требованиям, но есть проблема с разделением полномочий – замкомандующего Объединенными силами

Шевченко (в центре) сообщил, что, чтобы разделить полномочия между высшими военными должностями, нужно внести поправки в 11 законов Фото предоставлено организаторами форума

Он отметил, что, в частности, в последнее время был принят ряд важных законов о национальной безопасности, о национальной стратегии Украины, о военной стратегии Украины, об основах национального сопротивления.

"Таким образом, в основном законодательная база отвечает сегодняшним требованиям", – заявил военный.

В то же время он отметил, что "есть проблемный вопрос" разделения полномочий между министром обороны, главнокомандующим ВСУ и Генеральным штабом.

"Вы знаете, что не так давно было проведено разделение должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба. Но в законах, которые принимались в последнее время, эта должность прописывалась как начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ", – пояснил Шевченко.

По его словам, сейчас уже создана рабочая группа, которая разрабатывает законопроект, призванный исправить ситуацию. В целом нужно внести поправки в 11 законов.