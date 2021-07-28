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"Основные приоритетные задания выполнены". Хомчак отчитался о работе главнокомандующим ВСУ

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Хомчак: Реформы никогда не происходили безболезненно, особенно когда это касается разграничения полномочий между ВСУ и Минобороны
Хомчак: Реформы никогда не происходили безболезненно, особенно когда это касается разграничения полномочий между ВСУ и Минобороны
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Руслан Хомчак после увольнения президентом с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины заявил, что за время его работы в системе ВСУ "произошли коренные сдвиги, которые позволят работать без вмешательства "в ручном режиме". Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook 27 июля.

Он отметил, что еще в 2019 году, вступая в должность, определил приоритетные задачи как для себя, так и для ВСУ. "Основные из них выполнены, а также заложено существенное основание для реализации запланированного", – считает Хомчак.

В частности, "в ВСУ завершили первый практический этап трансформации системы объединенного руководства сил обороны и создали систему военного управления, которая обеспечит эффективное и непрерывное управление войсками в условиях угрозы расширения вооруженной агрессии России и современных безопасностных вызовов".

Кроме того, по словам Хомчака, "органы военного управления перешли на функционирование в составе типовых J- (G, A, N) структур".

"Указанный переход создает фактически новую культуру работы штабов всех уровней, ориентированную на повышение уровня их совместимости с органами управления вооруженных сил государств-членов НАТО", — подчеркнул он.

Также до конца этого года все органы военного управления приобретут полные оперативные возможности в новых организационных структурах.

"Удалось осуществить и оптимизацию процедур выработки управленческих решений с четким разграничением полномочий и ответственности за реализацию функциональных вертикалей по генерации, применению и обеспечению войск (сил)", – рассказал он.

Хомчак подчеркнул, что "реформы никогда не происходили безболезненно, особенно когда это касается разграничения полномочий и устранения дублирования функций между ВСУ и Минобороны".

"В условиях противодействия российской агрессии проведение реформ осложнялось и внутренним сопротивлением, и попытками дискредитации меня и других командиров", – заявил Хомчак.

Тем не менее, по его словам, в ведомстве удалось:

  • проанализировать состояние обеспечения ВСУ;
  • нарастить организацию подготовки войск по стандартам НАТО;
  • продолжить внедрение опыта, приобретенного во время проведения АТО/ООС;
  • усовершенствовать учебно-материальную базу;
  • на должном уровне обеспечить безопасность арсеналов, баз и складов ВСУ;
  • углубить сотрудничество в сфере обороны о вхождении в евроатлантической системы коллективной безопасности;
  • активизировать военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и расширить сотрудничество в Черноморском регионе.

Хомчак заверил, что "несмотря на препятствия, были достигнуты положительные результаты, а введенные изменения необратимы на пути к евроатлантической интеграции Украины".

"Остаюсь в строю защитников Украины! Вместе к победе! Слава Украине!" – подытожил генерал-полковник. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1981899375312643

Контекст:

27 июля Зеленский уволил Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и назначил его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный. С должности первого замсекретаря СНБО ушел Михаил Коваль.

В мае 2019 года Хомчак был назначен начальником Генерального штаба – главнокомандующим ВСУ, в марте 2020 года эти две должности разделили, Хомчак остался главнокомандующим.

В январе 2020 года стало известно о конфликте Хомчака с министром обороны Андреем Тараном. Журналисты выяснили, что Таран вынес строгие выговоры генералам ВСУ в связи с перевозкой специального груза в Руанду из Болгарии, генералы обратились в суд. Руководство Минобороны настаивало, что давать согласие на частные перевозки с помощью военных самолетов должен лично министр, а в Генштабе и Воздушных силах утверждали, что такие перелеты позволяют тренировать пилотов и никакие согласования не нужны.

По данным главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Таран и Хомчак не разговаривали несколько месяцев, с октября 2020-го, а их ведомства "вели между собой настоящие битвы", которые касались военных контрактов. Бутусов утверждал, что по материалам Тарана Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ.

По данным "Бабеля", конфликт улаживал лично президент.

В феврале Таран и Хомчак дали совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что Минобороны и ВСУ едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства, и подчеркнули, что противоречий между ними нет.

В июне Зеленский назвал отношения между Хомчаком и Тараном "ненормальной ситуацией" и пообещал, что "если они все не исправят, будет другая беседа".

Теги: НАТО, армия, военные, евроинтеграция, ВСУ, Руслан Хомчак
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