Международные резервы Украины из-за пиковых выплат внешних долгов в сентябре уменьшились более чем на 9%

По данным НБУ, в сентябре международные резервы уменьшились на 9,2% в связи с прохождением периода пиковых выплат по внешним обязательствам государства.
"Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $2,557 млрд. В частности, на обслуживание и погашение внешних государственных облигаций было направлено $2,521 млрд, а на обслуживание внутренних гособлигаций – $2,1 млн. Валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили $216,9 млн", – уточнили в Нацбанке.
Также на объеме международных резервов сказалась переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $202 млн, отметили в НБУ.
По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%, на 1 января 2021-го они составили $29,133 млрд (в эквиваленте).
По состоянию на 1 сентября золотовалютные резервы Украины составляли $31,6 млрд (в эквиваленте). Таким образом, за минувший месяц они сократились на $2,9 млрд.