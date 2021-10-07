Международные резервы Украины из-за пиковых выплат внешних долгов в сентябре уменьшились более чем на 9%

По данным НБУ, золотовалютные резервы Украины сократились почти на $3 млрд Фото: depositphotos.com

По данным НБУ, в сентябре международные резервы уменьшились на 9,2% в связи с прохождением периода пиковых выплат по внешним обязательствам государства.

"Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $2,557 млрд. В частности, на обслуживание и погашение внешних государственных облигаций было направлено $2,521 млрд, а на обслуживание внутренних гособлигаций – $2,1 млн. Валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили $216,9 млн", – уточнили в Нацбанке.

Также на объеме международных резервов сказалась переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $202 млн, отметили в НБУ.