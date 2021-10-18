Украина и МВФ договорились о первом пересмотре программы сотрудничества

Миссия МВФ с 21 сентября по 18 октября дистанционно обсудила программу stand-by с представителями властей Украины Фото: depositphotos.com

Отмечается, что это "открывает путь к вынесению на совет исполнительных директоров МВФ результатов первого пересмотра программы stand-by и просьбы о продлении сроков программы".

"Завершение первого пересмотра сделает возможным транш в 500 млн СПЗ (специальных прав заимствований), что составляет эквивалент около $700 млн", – отмечается в документе.

В МВФ сообщили, что миссия Фонда во главе с Иванной Владковой-Голлар с 21 сентября по 18 октября дистанционно обсудила программу stand-by с представителями властей Украины.

"Специалисты МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне миссии относительно обновленного перечня мер экономической, финансовой и структурной политики. Эти меры помогут как ответить на кризисные вызовы, которые вызвала эпидемия в экономике и отрасли здравоохранения, так и обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшить уязвимость и сдвинуть основные препятствия на пути частных инвестиций", – заявила Владкова-Голлар.

Она добавила, что как соглашение, так и просьба властей Украины о продлении программы до конца июня 2022 года "подлежат утверждению руководством Фонда и советом исполнительных директоров МВФ".

"Целенаправленная и лишенная пауз реализация мощных мер в этих секторах при условии их соответствия цели программы и достигнутым договоренностям открывает путь к вынесению результатов первого пересмотра на совет исполнительных директоров МВФ ориентировочно в ноябре", – подчеркнула глава миссии европейского департамента Фонда.