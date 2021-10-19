Рада приняла три закона о реформе Нацбанка. Это было необходимо для получения транша от МВФ

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Закон после рассмотрения правок приняли в целом 255 голосами. Как сообщила пресс-служба Верховной Рады в Telegram, этот нормативный акт предусматривает совершенствование действующих положений закона о Нацбанке и приведение их "в соответствие с лучшей мировой практикой".

Потом парламентарии рассмотрели поправки и приняли во втором чтении законопроект №5852, который вносит изменения в ст. 3 закона "О публичных закупках" относительно закупки юридических услуг Национальным банком. За проголосовали 268 нардепов.

"Целью этого закона является предоставление Национальному банку права осуществлять закупку юридических услуг для представительства его интересов в органах власти иностранных государств, а также тех, которые связаны с защитой его прав и интересов при урегулировании споров, рассмотрении в заграничных юрисдикционных органах дел, участником которых является Национальный банк", – сообщила пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

Также Рада сегодня 267 голосами приняла во втором чтении законопроект №5853 о внесении изменений в ст. 35 Бюджетного кодекса относительно уточнения информации, которую Нацбанк подает для составления бюджетной декларации.

Эти три закона усиливают независимость НБУ и реформируют банковскую сферу Украины, проинформировала пресс-служба партии "Слуга народа".

Принятие этих трех законов, а также нового закона о Национальном антикоррупционном бюро, который Рада проголосовала во втором чтении сегодня, были необходимы для получения Украиной транша от Международного валютного фонда Украины, сообщил в Telegram глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк. Также об этом пишет пресс-служба парламентского монобольшинства.

Еще один закон, необходимый для сотрудничества с МВФ, – о корпоративном управлении в банках – Рада приняла в июне.

Таким образом, парламент принял весь пакет из пяти законов по программе сотрудничества с МВФ, уточнил Железняк после сегодняшнего заседания.