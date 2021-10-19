Bihus.info рассказал, сколько получают из госбюджета помощники нардепов

В частности, более 1,1 млн грн за два года работы парламента получил Александр Ситак – помощник народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко и бизнес-партнер семьи Тищенко. Совместно с женой нардепа Аллой Барановской он владеет компанией, которая занимается столичным рестораном "Ришелье". А брат Александра Виталий Ситак – тоже совместно с Барановской – владеет компанией, которая занимается рестораном "Велюр".

Никита Шефир, сын первого помощника президента Сергея Шефира, работает по трудовому договору помощником народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя. За два года работы парламента Никита Шефир получил почти 600 тыс. грн заработной платы. В комментарии журналистам Bihus.info он не объяснил, чем именно занимается как помощник, и отметил, что лучше рассказать о его деятельности может сам Кисель.

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов взял помощницей Лесю Васильченко – бизнес-партнера своей жены Екатерины Шаховской. Женщины являются соучредителями компании "Апартмента Билдинг ЛТД", основной вид деятельности которой – аренда недвижимости. Кроме того, сейчас Васильченко является совладелицей компании "Юкрейн Риал Эстейт", одной из совладелиц которой ранее была жена Холодова. За два неполных года Васильченко получила более 700 тыс. грн выплат из бюджета.

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Видео: BIHUS info / YouTube