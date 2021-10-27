Шмыгаль рассказал, будут ли вводить локдаун, если все регионы Украины перейдут в "красную" зону

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал 27 октября на брифинге во время визита в Донецкую область, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы не планируем вводить локдаун. Мы не хотим вводить локдаун, потому что наша экономика набирает обороты и локдаун отрицательно повлияет на экономическое развитие, рост ВВП. [...] При введении "красных" зон как в каждой отдельной области, так и в государстве в целом вводятся ограничения, которые действуют на территории "красных" зон", – сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о планах правительства на случай, если все области перейдут в "красную" зону.

Он призвал украинцев вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

"70% вакцинированного населения – и это означает, что пандемия практически преодолена и мы можем снимать [карантинные] ограничения в государстве. Пример – город Моршин. [...] В течение лета – один-два заболевших было в городе, никаких ограничений нет. Во Львовской области вводится "красная" зона, в Моршине ограничения не действуют".