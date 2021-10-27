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Шмыгаль рассказал, будут ли вводить локдаун, если все регионы Украины перейдут в "красную" зону

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Шмыгаль: Мы не планируем вводить локдаун
Шмыгаль: Мы не планируем вводить локдаун
Фото: kmu.gov.ua

В случае, если все области Украины перейдут в "красную" зону карантина, в целом на территории государства будут действовать ограничения, характерные для этой зоны, тотальный локдаун в стране вводить не планируют.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал 27 октября на брифинге во время визита в Донецкую область, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Мы не планируем вводить локдаун. Мы не хотим вводить локдаун, потому что наша экономика набирает обороты и локдаун отрицательно повлияет на экономическое развитие, рост ВВП. [...] При введении "красных" зон как в каждой отдельной области, так и в государстве в целом вводятся ограничения, которые действуют на территории "красных" зон", – сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о планах правительства на случай, если все области перейдут в "красную" зону. 

Он призвал украинцев вакцинироваться от коронавирусной инфекции. 

"70% вакцинированного населения – и это означает, что пандемия практически преодолена и мы можем снимать [карантинные] ограничения в государстве. Пример – город Моршин. [...] В течение лета – один-два заболевших было в городе, никаких ограничений нет. Во Львовской области вводится "красная" зона, в Моршине ограничения не действуют".

Контекст:

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех порт "красную" зону карантина перешли восемь областей: Херсонская (с 15 октября),  Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Еще семь – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская – станут "красными" с 30 октября.  

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19 (более 22,5 тыс. за последние сутки), умерло 65,6 тыс. пациентов. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября. По его словам, в Украине подтверждены первые случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", которая считается еще более заразной, чем "Дельта"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: эпидемия, экономика, карантин, ограничения, Денис Шмыгаль, коронавирус, локдаун, Моршин
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