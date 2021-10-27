С начала эпидемии СБУ предотвратила хищение 1 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19

"В значительной степени такого результата удалось достичь благодаря работе на опережение – когда спецслужба сработала еще на этапе "преступных намерений" и не допустила фактического хищения средств. СБУ разоблачила десятки фактов хищений на строительстве больниц. Это касается как коррупционных схем при строительстве новых отделений для приема больных COVID-19, так и махинаций на закупках медицинского оборудования для больниц, задействованных в борьбе с коронавирусом", – говорится в сообщении.

В ходе спецопераций СБУ изъяла 200 тонн поддельных антисептиков, а также приостановила изготовление и продажу населению опасных для здоровья фальсифицированных средств дезинфекции.

Помимо этого, с начала эпидемии спецслужба заблокировала 3000 ресурсов распространения дезинформации о коронавирусе, "сотни попыток" фальсификации медицинских баз данных, а также разоблачила ряд схем по подделке ПЦР-тестов и свидетельств о вакцинации.