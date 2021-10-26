Из-за пандемии коронавируса мог исчезнуть один из штаммов гриппа

Этот штамм считается менее заразным, эволюционирует медленнее других штаммов гриппа, в связи с чем вакцина от него не обновлялась с 2015 года.

В исследовании ученых сказано, что данные факторы в совокупности с пандемией COVID-19 способствовали уменьшению глобальной циркуляции штамма B/Yamagata и его возможному исчезновению.

По словам ведущего исследователя вакцин из Mayo Clinic Ричарда Кеннеди, B/Yamagata имеет тенденцию распространяться несколько лет, а затем практически полностью исчезать.

"Мы не фиксировали ни одного случая с марта 2020 года, но я хотел бы видеть более длительный период, когда мы не наблюдаем этого штамма", – добавил он.